Sebastián Yatra y Becky G protagonizan un divertido vídeo para inaugurar la Semana de la Moda de Nueva York

Sebastián Yatra y Becky G han inaugurado la Semana de la Moda de Nueva York y lo han hecho con este divertido vídeo en el que el cantante hace del fotógrafo perfecto para la artista.

Tras el Festival de Venecia llega la Semana de la Moda de Nueva York, donde han estado Sebastián Yatra y Becky G. Además, ambos han protagonizado un divertido vídeo en el que la artista sale posando mientras el cantante le hace fotografías. Por otro lado, Tatiana Arús destaca que este año se ha acortado la Semana de la Moda de Nueva York: "Este año durará solo cinco días, del 10 al 15 de septiembre".

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