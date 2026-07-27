El viral del reencuentro familiar que pasa de la emoción al caos en segundos

Los reencuentros suelen ser algunos de los momentos más esperados en Aruser@s, pero no todos terminan con abrazos y lágrimas de emoción.

En Aruser@s Fresh recuperamos el momento en el que dos familias llevaban tres años sin verse y terminan protagonizando una escena completamente inesperada. Y es que lo que parecía que iba a ser un encuentro lleno de abrazos y alegría terminó en una fuerte discusión en plena playa.

La tensión fue aumentando hasta que varios de los presentes acabaron llegando a las manos y tirándose de los pelos. "La unión no ha terminado como creían porque han terminado en discusión", comentaba sorprendido Alfonso Arús al ver las imágenes.

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