La 81ª gala de los Globos de Oro ha sentenciado que 'Succession', 'The Bear' y 'Bronca' son las mejores series de 2024, mientras que ha encumbrado películas como 'Oppenheimer'. Menos premios de los esperados se ha llevado 'Barbie' y la cinta de Bayona 'La sociedad de la nieve' se ha ido de vacío ya que el premio a mejor película de habla no inglesa ha sido para la francesa 'Anatomía de una caída'. Pero aquí no hemos venido a hablar solo de los premios, sino de lo más jugoso de la gala que sucede al otro lado del escenario, entre las mesas donde se acomodan las estrellas.

Como ya hemos contado en esta otra noticia, Taylor Swift se ha convertido en la auténtica protagonista sin haberse llevado ningún premio. Y si te lo estás preguntando, la respuesta es sí, estaba nominada por la cinta documental sobre la gira de la cantante 'The Eras Tour'. Sus reacciones, su charlas con otros actores y actrices o las confidencias que ha compartido con sus amigas Selena Gómez y Keleigh Teller, han captado la atención de las cámaras. De hecho, uno de los cotilleos más jugosos en redes sociales está protagonizado por ellas. Se comenta que Selena Gómez habría contado a sus 'besties' que Kylie Jenner habría impedido que la actriz se hiciera una foto con el actor Timothée Chalamet, pero solo son rumores…

Se podría decir que Swift y sus amigas casi le ha robado el protagonismo a una de las parejas del momento y no estamos hablando de Rosalía y Jeremy Allen White porque él ha asistido solo a la gala. Se trata de Timothée Chalamet, nominado por 'Wonka' y Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian. Aunque no han pasado por la alfombra roja, han desplegado su enamoramiento durante la ceremonia en la que apenas se han separado. Las cámaras han captado una conversación acaramelada entre ambos en la que han terminado con un besito y un "te quiero".

Como decíamos no se ha podido confirmar la relación entre Rosalía y el actor ganador (por segunda vez) del Globo de Oro por 'The Bear'. Jeremy Allen White asistía solo a la gala, mientras que la cantante está en España. Habrá que esperar a otro evento y seguir conformándose con sus encuentros fumando por la calle.

Los que no han faltado han sido los 'Bennifer', Ben Affleck y Jennifer Lopez, aunque en esta ocasión a él le hemos visto más cómo que en otros eventos. La pareja ha celebrado el premio a Matthew Macfayden como mejor actor de reparto por 'Succession' y Affleck además ha hecho entrega, junto a Matt Damon con el que también compartía mesa, del premio al mejor director.