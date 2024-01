Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los mejores looks que se han visto en los Critics Choice Awards 2024 celebrados en Santa Mónica, Estados Unidos. Margot Robbie es una de las protagonistas indiscutibles de los premios de este año ya que está nominada por su gran trabajo protagonista en la película Barbie. Sin embargo, como ya pasara en los Globos de Oro, Emma Stone ha sido quien finalmente se ha llevado el galardón como Mejor Actriz.

Eso sí, Margot Robbie ha vuelto a eclipsar en la alfombra roja. Esta vez, ha sorprendido dejando de lado el color rosa en su look, su favorito desde el estreno de 'Barbie', y ha apostado por un espectacular vestido rojo. "Parece que sí es un guiño a Barbie porque está inspirado en un diseño que llevó la mítica muñeca en 1996". Por su lado, Emma Stone, una de las ganadoras de la noche, lució un vestido negro de escote asimétrico. "Juraría que no lleva bótox", ironiza Alfonso Arús, que destaca que casi no puede ni abrir los ojos la actriz: "Arrugas veo pocas, por no decir ninguna".

También acudieron a la alfombra roja actrices de la talla de Jennifer Aniston, que lució un mono negro, o Emily Blunt, con un vestido rojo brillante.