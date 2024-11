Elton John anuncia que podría abandonar la música por una infección de ojo: "No puedo ver nada, estoy atrapado"

Elton John ha asegurado en una entrevista que se plantea abandonar su carrera musical por sus problemas de visión. Y es que, según cuenta Alfonso Arús, el músico "tiene un ojo absolutamente inútil": "Dice que no puede ver, que está atrapado".

En una entrevista en 'Good Morning America', el músico ha contado que perdió la visión de su ojo derecho en julio por una infección en el sur de Francia: "Han pasado cuatro meses y no puedo ver y mi ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones". "No puedo ver nada, no puedo leer nada, no puedo mirar nada", lamenta Elton John, que asegura estar "atrapado": "Hay esperanza de que mejore, pero estoy atrapado en este momento".