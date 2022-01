"Estas cosas pasan". Así ha reaccionado Iñaki Urdangarin tras la publicación de unas fotos en las que se le ve paseando con otra mujer. El Sevilla analiza la polémica en este vídeo que califica como 'Casablanca'.

El humorista siempre suele regalar una de sus reflexiones los viernes pero en esta ocasión se muestra generoso y regala a los espectadores tres.

"No sé qué filósofo dijo 'Las cosas pasan porque tienen que pasar', ni 'Las cosas pasan y los mosquitos pican', o 'Las cosas pasan y los perros ladran'(...), pero hay que ver la de cosas que le han pasado a Urdangarin".

Según El Sevilla, el problema no es que las cosas pasen, sino que "la gente se entere de que las cosas han pasado", porque hasta que no se han hecho públicas estas fotos no se había liado la que se está liando.

"Me vas a decir a mí que si las cosas pasan, dirá su suegro", según el humorista, quien tiene claro que a Urdangarin "siempre le quedará Abu Dabi".