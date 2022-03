Alfonso Arús aprovecha la sección de El Sevilla para preguntar al humorista sobre el método que desde el ministerio de Consumo proponen para usar en nuestras neveras.

"El método FIFO es algo muy utilizado en Contabilidad desde siempre. En casa lo utilizamos y me parece una buena medida para no tirar alimentos", comenta El Sevilla. Este método lleva las siglas de First In, First Out: "Lo primero que entra es lo primero que sale".

El humorista explica también que le da pena Alberto Garzón: "Cada vez que hace o dice algo le guantean, sobre todo en las redes sociales". Las críticas a esta propuesta es que han encontrado un problema anterior a ese: "Cómo llenar la nevera".