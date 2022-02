La Policía devuelve a un inglés la dentadura perdida en Benidorm 11 años atrás en una juerga. Esto es más que razón suficiente para que El Sevilla lo relacione con la verdadera 'marca España': "Gracias a la cooperación de la Policía inglesa y española, once años después este hombre ha recuperado su dentadura".

Once años sin sonreír, comiendo sopa... y ahora, gracias a este hallazgo, este señor ha recuperado su sonrisa: "El mérito no es solo de la Policía, sino también de ese empleado del ayuntamiento que cuando fue a la papelera y vio la dentadura no lo dudó y metió la mano".