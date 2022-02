Alfonso Arús comenta en este vídeo que Pedro Sánchez viajará este miércoles a Abu Dabi sin cámaras pero Moncloa no prevé contactos con Juan Carlos I. "Esto no quiere decir que no vaya a verle", asegura El Sevilla.

El humorista tiene claro que el problema no sería que se reuniese con él. Lo explica brevemente en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Así, a pesar de que no esté previsto el contacto, El Sevilla está seguro de que se hará "con mucho tacto".