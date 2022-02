La intervención de El Sevilla en Aruser@s ha sido muy diferente a las de los días anteriores. El músico ha aparecido en el programa con un semblante triste tras el cese de Teodoro García Egea en el Partido Popular y la despedida de Pablo Casado en el Congreso.

En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse el varapalo que estos dos sucesos políticos han supuesto para El Sevilla: "No lo estoy pasando bien, don Alfonso". El presentador de Aruser@s ha tenido que insistir para que el vocalista de Mojinos Escozíos se pronuncie al respecto.

Finalmente, tras afirmar que hoy es "un día triste", El Sevilla ha hecho de tripas corazón para realizar su particular análisis de la actualidad. "Si tuviera que acordarme de una serie, me acordaría de 'Verano azul'. Ayer Casado y Egea cantaban: 'Del barco de Chanquete no nos moverán'".

Al término de las imágenes, debido al shock emocional, El Sevilla no ha podido evitar emocionarse mientras Alfonso Arús le lanzaba una singular petición: "Estaba esperando que, como homenaje a su amigo, me lanzase algún hueso de aceituna".

El Sevilla analizó la situación de Pablo Casado en su peor momento

Antes de su despedida en el Congreso, Pablo Casado sufrió los ataques de miembros de su propio partido. El Sevilla analizó esta situación y afirmó que Casado estaba siendo víctima de los "francotiradores" del Partido Popular.