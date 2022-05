El Sevilla ha vuelto a intervenir en Aruser@s para realizar su particular análisis de la actualidad. En esta ocasión, lo ha hecho de forma presencial en el plató del programa en el que se ha reencontrado con Alfonso Arús y sus colaboradores.

Como especialista en cerveza, el vocalista de Mojinos Escozíos ha explicado cómo disfrutar de esta bebida de forma saludable: "Yo estoy en peligro desde esta mañana, que con el bocadillo me he tomado dos cervezas. También ha explicado que su mujer tiene el doble de riesgo ya que, según afirma La Razón, las mujeres deberían consumir solo una cerveza diaria, mientras que los hombres pueden beber dos.

Seguidamente, El Sevilla ha especulado con los riesgos de beber cerveza: "Si mi mujer me paga cuatro cervezas y me pasa algo, ¿se puede hablar de viuda negra?". "De algo hay que morir, una vida sin riesgo no es vida". Para culminar, el cantante ha contado que la gente le lleva esta bebida a su espectáculo teatral a modo de regalo, lo que ha provocado las carcajadas de los colaboradores de Aruser@s.