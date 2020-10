Ourense es noticia por las restricciones aplicadas por Sanidad en la ciudad y por un error en la traducción al castellano de un comunicado de la Xunta de Galicia. Según el escrito, una de las medidas que ha entrado en vigor este sábado ha sido la prohibición de reuniones de personas que no vivan juntas, tanto en espacios públicos como privados.

Sin embargo, al traducir al castellano, se puede leer otra 'medida' que ha hecho que este fallo se convierta en Trending Topic, despertando el ingenio de numerosos internautas. "En el municipio de Ourense están prohibidas las reuniones de personas sin vida en cualquier espacio".

El Sevilla analiza este error de traducción en Aruser@s e intenta dar una explicación lógica a lo que se podía referir esta nueva norma reflexionando sobre las "personas que no tienen vida". "Yo llevo a dieta toda la vida, llevo desde que tengo uso de razón comiendo verduras. No como lo que me gustaría, no bebo lo que me gustaría... ¡Eso no es vida! Tal vez yo no pueda reunirme con cinco personas porque yo soy una persona sin vida", comenta.

También analiza las consecuencias que puede tener esta medida si, como se ha bromeado en las redes sociales, fuera dirigida a los zombies. "Yo me imagino el Día de los Muertos Vivientes ese cementerio lleno de zombies y la Policía Municipal multando porque no llevan la mascarilla, no guardan la distancia de seguridad y por reunirse más de seis", dice El Sevilla antes de dar las gracias por este fallo de traducción.

Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, también comentó en Aruser@s otro error garrafal, pero esa vez fue ortográfico y realizado por la ministra de Educación en una publicación de Twitter. Isabel Celaá lanzaba un tuit con numerosas faltas ortográficas. Entre ellas, 'educación' y 'próximo' sin tilde. El colaborador proponía como castigo algo muy socorrido en los colegios: que sus compañeros le gritaran "burra, burra, burra".