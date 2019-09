Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, intenta explicar por qué el juez ha absuelto al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Algo que asegura que es "difícil de entender".

"Acusan al PP de haber destruido las pruebas y ahora el juez dice que son inocentes porque no hay pruebas", empieza a explicar el colaborador de Aruser@s.

"Si no hay pruebas es que las han destruido, por lo tanto serían culpables. Sin embargo son inocentes porque no hay pruebas", termina el cantante de los Mojinos Escozíos antes de concluir: "Creo que los espectadores no van a entender lo que ha ocurrido con esta noticia".

Otros momentos destacados

Otro momento destacado fue cuando El Sevilla habló de la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la trama Púnica. El colaborador se 'mojaba' con una afirmación: "Si salen culpables, serán delincuentes reincidentes"