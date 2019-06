El análisis de El Sevilla sobre la crisis en Ciudadanos: "Se pasará a llamar 'Ciudadano' porque solo quedará Rivera"

Alfonso Arús pregunta a El Sevilla en este vídeo de Arusitys por la actualidad política y el bloqueo que todos los partidos mantienen a otros. "Me da pena lo que ocurre, la soledad está por todas partes en política", destaca el colaborador del programa.

Además, El Sevilla destaca la situación de Ciudadanos: "Es tremendo, tendrá que pasar a llamarse 'Ciudadano' porque solo se va a quedar Albert Rivera".

El Sevilla también ha analizado en otro momento las palabras de Manuela Carmena en las que afirmaba que ahora no es nadie tras despedirse de la política. "No creo que no sea nadie, porque no es ninguna pelagata", ha destacado en este vídeo.

Por otro lado, El Sevilla también ha hablado sobre las primeras imágenes de Malú y Albert Rivera juntos comprando cremas para el político. "Antes los políticos eran los que sabían de política, ahora son los más guapitos". En este vídeo puedes ver su reflexión completa.