Hace un mes que entró el volcán de La Palma en erupción y El Sevilla asegura no haber hecho ninguna broma sobre el tema porque le parece "una falta de respeto". Así mismo define el titular con el que un medio ha hablado sobre la evacuación del prostíbulo Las Martelas en La Palma.

"Incluso después de leer este jugoso titular se me han pasado por la cabeza ocho o diez comentarios pero no voy a hacerlos porque me parecería una falta de respeto", asegura El Sevilla indignado.

Y es que, según explica el humorista, quien tampoco ha tenido respeto alguno ha sido el volcán, pero ni con "lo más sagrado", recordando que se llevó por delante la iglesia de Todoque, "ni con lo más profano, que ahora se ha llevado el lupanar de Las Martelas".

Aprovecha, además, para agradecer a Alfonso Arús que siempre hayan tratado en el programa este tema con el único fin de informar. Así, se pone la mano en el corazón para apoyar con este vídeo a todos los palmeros.

Otro momento destacado

El Congreso no aprobó la legalización del cannabis al no ser apoyado por PSOE, PP ni Vox. Así, su consumo sigue siendo ilegal, algo que El Sevilla asegura que no va a decepcionar a muchos consumidores de cannabis