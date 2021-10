El Congreso no aprueba la legalización del cannabis al no ser apoyado por PSOE, PP ni Vox. Así, su consumo sigue siendo ilegal, algo que El Sevilla asegura que no va a decepcionar a muchos consumidores de cannabis.

Según el humorista, "la mayoría de consumidores prefieren que sigue siendo ilegal" y explica el motivo en este vídeo que llena de eufemismos.

Otro momento destacado

Un buzo se encuentra en aguas transparentes a una orca y viven un momento inolvidable, ¡además con la cámara en la mano para que nadie se lo pueda perder!