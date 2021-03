Martita de Graná no para de hacernos reír y esta vez lo ha hecho con un vídeo en el que nos explica los significados de la palabra "Mari" según el tono en que se diga.

Esta palabra se puede utilizar desde para una "llamada básica", pasando por un "no sabes lo que me ha pasado", hasta "no digas tonterías".

También se puede usar para decir "hay algo muy fuerte que tengo que contarte" o para decir "estoy en la mierda, te necesito".