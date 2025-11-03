"¿Dulce o chisme?": el vídeo de la nueva moda de Halloween que te hace escoger entre un caramelo y un cotilleo

"El primer Halloween sin chucherías, porque todo el mundo quiere lo otro", dice entre risas Alba Gutiérrez al conocer esta nueva vuelta de tuerca a la tradición del '¿truco o trato?' de Halloween.

Jugosos y, en ocasiones, terroríficos, los buenos salseos tienen todo lo que hace falta para convertirse en la estrella de Halloween y no sabemos cómo no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Y es que, cuenta Hans Arús en Aruser@s, dos parejas argentinas han creado una nueva tradición para esta festividad de importación estadounidense que, a buen seguro, de hacerse popular, tendrá gran aceptación en España al año que viene. "Ellos van con los dulces por la calle y tú tienes que escoger lo que quieras", explica el colaborador. El cambio consiste en que la pregunta ya no es '¿truco o trato?', sino...

..."¿Dulce o chisme?", propone el creador de contenidos @marcelozetaok en el vídeo viral que da ejemplo de esta nueva moda a algunas vecinas del barrio. Ellas no lo dudan y en lugar de coger un caramelo de la calabaza, se decantan rápidamente por el chisme.

Eso sí, piden algo del vecindario. "Acá a la vuelta, el carnicero, Daniel, de la esquina, está en pareja con la quiosquera. Bueno, resulta que Daniel dejó...", comienza a narrar a dos mujeres. "... y se ve que la del quiosco le encontró un mensaje de esta que está acá", termina de contar a otras dos vecinas, en una transición que demuestra que el cotilleo ha dado la vuelta al pueblo.

"Resulta que fue a la fiambrería y le empezó a tirar con fiambre, con todo. Y en ese revoleo, yo saqué un salami", dice el chico, mostrando el salami en cuestión y dejando boquiabiertas a las señoras. "El hombre es gato", dice una de ellas.

En el plató del programa de laSexta, tienen bien claro lo que elegirían.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.