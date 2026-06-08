Dua Lipa y Callum Turner lo dan todo en su boda en Palermo: de sus vestidos de novia a su romántico baile

Unos 300 invitados han arropado a Dua Lipa y Callum Turner en su boda en Palermo, donde la artista ha llevado hasta 26 vestidos. Tatiana Arús te enseña los mejores momentos y algunos de sus looks en este vídeo.

Después de su boda civil en Londres, Dua Lipa y Callum Turner lo han dado todo en una gran boda italiana en Palermo, donde han acudido unos 300 invitados, entre los que se encontraban multitud de famosos como Shakira o Elton John. Tatiana Arús destaca que han trascendido "numerosas imágenes", que enseña en el vídeo principal de esta noticia, como algunos de los looks de la artista: "Los medios dicen que llevaba hasta 26 vestidos". Además, Alfonso Arús alucina al ver cómo Dua Lipa, muy cercana, "salió al balcón a saludar como si fuera el papa".