El Sevilla compara la Vuelta a España con el regreso al trabajo: "Es lo más parecido a una contrarreloj"

La Vuelta a España ha quedado marcada por el granizo, pero en Aruser@s El Sevilla encuentra otra competición mucho más dura: la vuelta de las vacaciones y el regreso a la rutina.

La tercera etapa de la Vuelta a España ha tenido que ser anulada por una feroz granizada, una noticia que El Sevilla ha aprovechado para hacer una de sus particulares comparaciones. "Ha coincidido la Vuelta a España con la vuelta de España de las vacaciones, con la vuelta al trabajo y al colegio", señala el vocalista de Mojinos Escozíos. Según su teoría, ambas vueltas tienen más cosas en común de lo que parece: después de la tranquilidad de la playa llega "el correr cotidiano, que es lo más parecido a una contrarreloj".

El Sevilla también encuentra su propio "pelotón" en el día a día: "los atascos y el metro abarrotado". Y, cuando finalmente llega la rutina, toca enfrentarse a "una etapa de montaña". Todo ello mientras los padres se preparan para la siguiente prueba del calendario: libros, material escolar y vuelta al cole.

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