El divertido vídeo viral de un bebé aprendiendo a dar sus primeros pasos: ni Michael Jackson en Thriller

Los primeros pasos de un bebé siempre son emocionantes...aunque algunos dan más miedo que ternura. En Aruser@s no han podido evitar las carcajadas al ver a un pequeño caminando con un estilo muy peculiar.

Una madre ha capturado en vídeo uno de los momentos más emotivos en el crecimiento de su bebé: sus primeros pasos. La pequeña, que se encuentra en su habitación, se levanta y comienza a andar de forma robótica hacia su mamá.

Con los brazos en alto, unos movimientos tambaleantes y su mirada fija...Los tertulianos han asegurado que parece un zombi espacado del videoclip de Thriller, de Michael Jackson. "Y es que parece que está grabando la canción", bromea Hans Arús.

"Ese momento en el que tienen que guardar el equilibrio es increíble", ríe Angie Cárdenas. "Le pones una cara monstruosa y es ideal para Halloween", propone Tatiana Arús.

