Joaquín, Susana y sus hijas están viendo la tele tranquilamente en casa, en una más de las escenas cotidianas que solemos ver en 'El novato', sin saber que una tormenta se avecina. En la pantalla, Cristina Pedroche cuenta qué fue lo que siento la primera vez que vio a Dabiz Muñoz y asegura que ahí supo que era el hombre de su vida y el padre de sus hijos.

"Yo en el momento que te vi supe que eras para mí", se arranca Susana Saborido haciendo un pareado dedicado a su marido, que a pesar de lo bonito del gesto, no esboza ni una sonrisa, como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s.

Y es que el exfutbolista sabe muy bien que lo que está diciendo su mujer se aleja mucho de la realidad. "¡Eso es mentira porque tú no me podías ni ver!", le espeta él con cara de pocos amigos. "Chiquillo, pero eso fue al principio, que tú ibas en plan chulito", responde ella, que acaba reconociendo que a lo mejor el amor no surgió a la primera, sino a la quinta.

"'Es que eras un chulito', es que me los imagino en la primera cita diciendo ella '¡qué pesado el tío este!", comenta Sebas Maspons en el plató de Aruser@s. "Bueno, a la quinta fue la vencida", se alegra Alfonso Arús.