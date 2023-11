Dabiz Muñoz ha acudido a la inauguración de su figura de cera en el Museo de Cera de Madrid, donde también ha hablado con los periodistas sobre cómo están siendo sus primeros meses como padre primerizo tras el nacimiento de su hija con Cristina Pedroche. "Es espectacular, encantado de la vida, estoy feliz", ha destacado el exitoso cocinero.

Además, también ha realizado unas bonitas declaraciones sobre su mujer, Cristina Pedroche: "No me puedo sentir más afortunado de tener a una persona como Cristina a mi lado que, además me ayuda tanto en todo". Por otro lado, Angie Cárdenas confiesa en el plató de Aruser@s cómo ha sido su última experiencia acudiendo a uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz.