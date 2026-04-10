El divertido momento en el programa de Juan y Medio que desata el caos entre el público al bailar en directo

'La tarde, aquí y ahora' deja un 'momentazo' de los que hacen historia cuando el público intenta seguir una coreografía en directo que termina por convertir el plató en una auténtica "batalla" de coordinación.

El programa de 'La tarde, aquí y ahora' de Juan y Medio vuelve a dejar un momento tronchante cuando el público intenta seguir una coreografía en directo y termina completamente descoordinado.

Durante el espacio, Juan y Medio anima a los asistentes a bailar una sintonía en pleno directo, pero la situación se vuelve caótica cuando muchos no saben si ir a la derecha, a la izquierda, levantar las manos o girar, provocando un divertido lío generalizado.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no pueden evitar las risas y apuntan al conocido "efecto espejo" como posible explicación del desorden. "Si tienes delante a alguien haciendo una coreografía, a veces te sale hacerlo al revés", bromea Angie Cárdenas.