La divertida 'pullita' de Juan y Medio con un invitado que busca el amor: "Solo entiendo una cuarta parte de lo que dices"

En 'La tarde, aquí y ahora', Juan y Medio se enfrenta al desafío de que Gabriel logre que sus pretendientas le comprendan. Porque, cuando se trata de buscar el amor, nada es tan sencillo como parece.

Gabriel acude al programa 'La tarde, aquí y ahora' de Juan y Medio en busca del amor, dispuesto a conquistar a alguna pretendienta. Sin embargo, desde el primer momento queda claro que el mayor obstáculo no es el corazón, sino su forma de hablar.

"Si te soy sincero, solo hay una cuarta parte de lo que dices que entiendo; o hablas más lento o pronuncias mejor...y no por mí, sino por la señora que te está viendo, que se entere de lo que dices", le comenta Juan y Medio entre risas, intentando mediar entre Gabriel y la audiencia.

La situación se complica aún más cuando la hermana de Gabriel, que está entre el público, confirma la teoría del presentador. Cuando Juan le pregunta "¿Cómo es Gabriel?", ella responde entre carcajadas: "Es como lo ves, divertido, buena persona y no se le entiende nada". "¿Y esta es Silvia? ¿La que venía a ayudarte?", responde el presentador almeriense, soltando una carcajada entre el público.