El divertido anuncio de un piso de alquiler de 2.480 euros al mes en Madrid: "Vives en Navidad en Escocia y tu cuenta bancaria, 'escocía'"

Cada vez son más los creadores de contenido que, con el fin de dar visibilidad al problema de la vivienda, sacan a la luz algunas de los anuncios de piso más surrealistas de la red.

¿En qué momento hemos llegado a aceptar como algo normal que un piso de 50 metros cuadrados en Madrid pueda llegar a costar 2.480 euros al mes? Este es el caso del apartamento de alquiler que nos muestra @melopido_ en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"En esta habitación, sentirás que vives en Navidad en Escocia y tu cuenta bancaria, 'escocía'", comenta la creadora de contenidos tirando de sentido del humor para hacer ver lo ridículo de esta situación.

Las "vistas" desde la ventana son impresionantes. "Puedes ver tu propio muro de las lamentaciones", afirma mientras enseña la pared de ladrillos que prácticamente tapia todo el espacio.

Los "sillones sacados del bingo", la "piña colada" colgada de las lámparas y los grifos dorados del baño se llevan la palma. "Todo aquí parece brillar, menos tu futuro".