"El mejor sitio. Alojamiento y pensión completa totalmente gratis", escribe uno de los presuntos usuarios de la cárcel de Jaén en su reseña de Google, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s. Pero si divertida es la opinión, más lo es aún la respuesta del Community Manager. "A lo hecho, pecho y a disfrutar de lo gratis", responde con mucha gracia.

Este no es el único ejemplo del ingenio con el que contesta el responsable de las redes sociales del centro penitenciario. "Demasiada seriedad y la comida mala", podemos leer en otro comentario. "Bueno, por el precio que has pagado, no está mal. Hay alojamientos peores", dice, con mucha razón.

"Hay prisiones en nuestro país que están bastante completas, comparando con otras a nivel mundial", opina Rocío Cano. A Alfonso Arús le sorprende que la colaboradora tenga este tipo de información. "¿Cómo lo sabes?", pregunta con curiosidad. "Estoy informada, tengo mis fuentes policiales", asegura. "Ah, pensaba que eran del grupo de los quinquis", bromea el presentador.