La divertida teoría viral del triángulo que te dice si los hombres son fieles, guapos y/o ricos: "Solo pueden tener dos de tres"

Esta usuaria de TikTok se ha hecho viral con una divertida teoría que asegura que los hombres solo pueden tener dos de las tres cualidades que las mujeres buscan en ellos... a no ser que sean gays.

"Ojo, porque esto va a generar controversia", comenta Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral en el que @rut_lpz explica cómo es esta divertida teoría del triángulo según la cual los hombres solo pueden tener dos de las tres cualidades que las mujeres buscan en ellos. "Tengo una amiga que dice que los hombres pueden ser guapos, fieles o ricos. ¿Qué sucede? Que si es guapo y fiel, no puede ser rico, por lo tanto, es pobre. Si es rico y fiel no puede ser guapo. Si es guapo y rico, ¿qué le falta? Ser fiel, obviamente", explica bolígrafo en mano. Los únicos que lo tienen todo son los gays y las lesbianas, afirma. El presentador del programa de laSexta no está de acuerdo con este último punto.

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