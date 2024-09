"Pero cómo voy a entrar yo aquí, ¡chiquillo! Mira yo con todas las botellas aquí", exclama un repartidor de agua a domicilio al ver que unas vacas han bloqueado el camino por donde tiene que pasar por los bidones vacíos. Como se escucha en el vídeo que ha presentado Hans Arús en el plató, el hombre está algo nervioso observando la jornada de trabajo que le espera.

Las vacas le han acorralado y la situación desata la risa en redes por los comentarios del hombre: "¿Cómo paso yo para allá? Tengo los huevos de corbata,que no me llevo las botellas vacías por mi madre". Otro momento gracioso del viral es cuando el repartidor intenta hablar directamente con una de las vacas, como si pudieran entenderlo: "Tú no me vayas a hacer nada, eh, Pepa; vengo en son de paz, no me hagas nada, por favor"

"Agüita fresquita, mira, no vengas detrás mía", comenta en un momento a una de las vacas, como si fuera a ganar su confianza para intentar avanzar hacia las botellas vacías. A Alfonso Arús el tono de voz le ha recordado a Joaquín Sánchezy pregunta en plató si finalmente consiguió terminar su trabajo. Hans Arús comenta que muchos aseguran que se no enfrentó a las vacas para recoger las botellas vacías.