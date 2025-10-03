La divertida reacción de una joven al ver a su padre siguiendo el fútbol con tres pantallas desde la cama

"¿Adicto a las pantallas?", se pregunta una joven, ' @jone.demiguel' en TikTok , al ver a su padre siguiendo el fútbol y el informativo desde tres pantallas acostado en la cama: "¿Los hombres de vuestro alrededor son iguales?".

"Para que luego digan que los jóvenes estamos adictos a las pantallas...¡En la vida vais a ver algo igual!", exclama una joven, en su canal de TikTok '@jone.demiguel', mostrando cómo su padre sigue el fútbol y las noticias a través de tres pantallas, simultáneamente, y desde la cama.

Como vemos en el viral sobre estas líneas, el papá está acostado tranquilamente disfrutando de sus partidos favoritos. Una televisión está puesta sobre la mesa, frente a ellos, la otra está colocada a un lado y, por si fuera poco, desde su móvil sigue toda la actualidad informativa.

La hija, asombrada, graba el momento. "¿Los hombres de vuestro alrededor son iguales?", pregunta Jone a sus seguidores.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús sale en su defensa: "Está viendo la Champions". Los tertulianos debaten sobre cuánta televisión han visto cuando eran pequeños y cómo ha cambiado con el ritmo que llevan hoy en día.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.