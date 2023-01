"No sabe si tiene que aplaudir, llorar, reír o enfadarse", dice entre risas Alfonso Arús para presentar este entrañable vídeo viral. En estas imágenes emitidas en Aruser@s somos testigos de un bonito momento que comparten padre e hijo, cuando ambos ven un partido de fútbol juntos desde el sofá de su casa.

El pequeño, que tiene solo dos añitos, no aparta la vista del televisor y cuando ve que un equipo marca un tanto, lo celebra con entusiasmo. Sin embargo, en el instante que se da cuenta de que el padre se echa las manos a la cabeza, cambia rápidamente de reacción para imitar sus gestos.

"Él ha visto un gol y no entiende los colores de los equipos, así que cuando ve al padre piensa 'ah no, no'", comenta Angie Cárdenas. "A veces te sale un hijo de otro equipo", apunta Marc Redondo a otra posible causa de la alegría inicial del niño.