La reacción de Alfonso Arús a la felicitación rumbera por su cumpleaños: "¡No sé qué es peor, lo de los mariachis o esto!"

En Aruser@s, sorprenden a Alfonso Arús en pleno directo con la canción de cumpleaños del cantante Tonino. El presentador, que intenta continuar con el programa con total normalidad, reacciona entre risas recordando la inesperada irrupción de unos mariachis en su cumpleaños de 2023.

El 'Buffalo' de las mañanas suma una nueva vuelta al sol. Aunque Alfonso Arús ha intentado continuar con el ritmo habitual de Aruser@s dando paso a 'lo más visto' del día, sus colaboradores le han sorprendido en una fecha tan especial.

El plató de laSexta se llena de ambiente festivo cuando comienza a sonar, por sorpresa, la canción de cumpleaños del cantante Tonino. Entre risas y aplausos, el presentador reacciona con humor a la inesperada celebración: "¡Qué bonita música! No sé qué es peor, lo de los mariachis o esto", comenta Arús, haciendo referencia a anteriores cumpleaños vividos en directo.

Y es que no es la primera vez que el conductor de Aruser@s recibe una felicitación inesperada en pleno programa. En 2023, unos mariachis irrumpieron en el plató para dedicarle una serenata en directo, dejando uno de los momentos más divertidos del espacio matinal de laSexta.

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