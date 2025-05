La divertida pelea viral de dos gatos que se pegan en silencio para no despertar al bebé

Si alguna vez has presenciado una pelea de gatos y has podido comprobar lo ruidosas que son, sabrás apreciar el esfuerzo que hacen los dos felinos que protagonizan este vídeo viral emitido en Aruser@s para no despertar al bebé de la casa.

El pequeño descansa plácidamente al lado de estos dos animales que llegan a las zarpas, con puñetazos, arañazos y malas caras, pero en completo silencio, quizá porque saben que si hacen ruido, sus dueños sí que van a regañarles de verdad.

"No deja de ser un detallazo que tienen los gatos con el bebé", le dice Alfonso Arús a Alba Gutiérrez, madre de una niña y de dos mininos. La colaboradora echa en falta que los suyos se comporten de una manera, si no correcta, por lo menos, discreta.

"A ver si aprenden los míos, porque cuando se pelean me lían unas que empiezan a saltar en mi cama. Algún día van a acabar en la cuna de ella", se teme.