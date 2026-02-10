El disgusto viral de una niña cuando su papá se afeita y lo ve sin barba por primera vez

Dicen que tu familia te quiere de manera incondicional y que el aspecto físico, para ellos, tus seres queridos, no importa. Pero este vídeo viral que recoge Aruser@s demuestra que esta creencia no es cierta. Y si no, que le pregunten a esta niña.

La niña que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@sno quiere ver ni en pintura a su papá y no, no es porque esté enfadada. Lo que ocurre es que la pequeña está horrorizada con las pintas de su padre, que se acaba de afeitar y es la primera vez que ella lo ve sin barba.

"Es que llora desconsoladamente", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. Aunque ella no es la única que no reacciona del todo bien a este cambio de imagen. Su hijo deambula asustado por toda la casa evitando que se le acerque y la cara de su mujer es de espanto absoluto.

"La reacción del niño pequeño es normal, porque puede ser que lo extrañe, pero la niña ya es mayor para entender que se ha afeitado. Debe de estar horroroso", comenta Alba Gutiérrez. Rocío Cano confiesa que a ella le pasó algo parecido cuando su padre se afeitó el bigote.

