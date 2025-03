La divertida reacción de un bebé, cuando su padre se afeita: así busca su barba por todas partes

"Pero, espérate, porque acabará con puchero", dice Alfonso Arús acerca de este vídeo viral que Hans Arús lleva a Aruser@s. El padre de este bebé acaba de afeitarse... y el presentador no se equivoca.

El bebé que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s está un poco confundido. El hombre que le sostiene se parece mucho a su papá, pero no tiene barba. Aunque huela y hable como él, el pequeño no acaba de estar seguro de si quien tiene frente a él es su padre o no, por eso busca la barba de manera incansable, incluso asomándose a su alrededor.

"Pero, espérate, porque acabará con puchero", asegura Alfonso Arús tras ver los primeros instantes de este vídeo... y efectivamente, eso es lo que ocurre. "Y ha aguantado mucho", reconoce Alba Gutiérrez.

A Rocío Cano le pasó algo parecido hace poco. "Mi pareja se afeitó el otro día y yo pensaba que estaba siéndole infiel", bromea la tertuliana.