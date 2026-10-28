¿Despegar o limpiar el pis? La insólita votación en un avión tras un percance con un perro

Los pasajeros tuvieron que elegir a mano alzada entre esperar al equipo de limpieza para solucionar el incidente o salir a la hora prevista.

Aunque parezca el típico dilema de un juego de "¿qué harías si...?", esta vez ha ocurrido de verdad. Alfonso Arús ha mostrado en la sección de noticias de 'No te imaginas' una insólita situación vivida en un avión: un perro se había hecho pis en el interior de la aeronave y el piloto decidió que fueran los propios pasajeros quienes eligieran cómo proceder.

Por un lado, podían esperar a que llegara el equipo de limpieza para dejar el avión en condiciones; por otro, podían optar por salir a tiempo y no retrasar el vuelo.

Como vemos en las imágenes sobre este vídeo, los pasajeros votan a mano alzada entre las dos opciones planteadas donde finalmente ganó la alternativa de limpiar primero el avión.

"Imaginaos que se ha meado en tu asiento", ha planteado Alba Sánchez en el plató, recordando que quizá alguno de ellos habría preferido no jugársela y esperar a que limpiaran la zona.

Por su parte, Angie Cárdenas no ha podido evitar reírse ante la situación. "Como excusa me parece increíble", ha comentado, sorprendida por la peculiar votación.

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