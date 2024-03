Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo viral que ha generado gran debate en X, antes Twitter, protagonizado por dos españoles que están visitando París. Las dos jóvenes han denunciado en el vídeo que en un local les han mandado ponerse algo encima por ir vestidas con un top.

"Si eres una chica y quieres venir a París, no vengas en top, porque te van a hacer comer con chaqueta como a nosotras", ha explicado en el vídeo una de ellas, que ha detallado que un camarero les ha preguntado si se podían poder algo encima. "Mi amiga habían entendido si teníamos frío y le ha dicho que no", ha contado la joven, que ha detallado que cuando le han dicho que no tenían frío el camarero ha insistido en que se pusieran algo encima porque estaban "en un restaurante".

"Además, la forma en la que lo ha dicho como... 'eres una p***", ha criticado la joven en el vídeo principal de esta noticia. Un momento que critican en el plató de Aruser@s, donde no dan crédito.