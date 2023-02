Los rescoldos de la relación del nobel Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler sigue dando que hablar. En esta ocasión, la prensa se ha hecho eco de una carta que le escribió la ex mujer del escritor a su nueva pareja cuando comenzaron su idilio. Esta filtración le ha dado pie a Alfonso Arús a preguntar a la doctora Coca sobre las motivaciones que puede haber detrás de este movimiento de Isabel, quien habría facilitado a la prensa el citado documento.

En la carta, Patricia le advertía de cosas como que no le montara escándalos en restaurantes y que a ella, como a otras tantas mujeres antes, la usará y después la dejará. Ahora, esa carta ha visto la luz. Alfonso Arús ha afirmado que esto se responde "evidentemente a una decisión de Isabel Preysler porque si no, no se filtra".

La situación le hace preguntar a la doctora Coca, experta en relaciones: ¿el hecho de filtrar esta carta da pie a pensar que Isabel Preysler está más despechada que Vargas Llosa, que de momento solo tiene palabras de cariño hacia su ex? Mira el vídeo para conocer la respuesta.

Por otro lado, tras su ruptura con Isabel Preysler, los rumores de reconciliación entre Mario Vargas Llosa y su exmujer, Patricia Llosa, se han desatado, sobre todo, después de los múltiples encuentros que están manteniendo últimamente.