La polémica está servida y no es la primera vez que algo así ocurre. El chico que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s se dispone a entrar en el cine con comida del exterior, pero el personal se lo impide, ateniéndose a una normativa que la empresa les hace cumplir.

El joven tiene muy claro que esta normativa es absurda. "Si yo estoy obligado a consumir algo de ahí, me sale más caro y vuestro negocio no es ese. Ese es un servicio complementario". "Hubo un cine al que denunciaron y tuvo que pagar 30.000 euros", recuerda Hans Arús en el programa. "Pero ahí no está el tema", recalca y plantea una pregunta: "¿es lícito traer comida de casa al cine?".

"El chico está equivocado al decir que su negocio no es ese. Sí, sí que es ese. Clavarte", comenta Alfonso Arús. En el plató se genera un debate: ¿dónde se pone el límite? ¿Qué comidas pueden entrar y cuáles no? ¿Te puedes llevar un táper de cocido de casa?