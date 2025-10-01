Paula Echevarría defiende a Bustamante tras las críticas por su cambio de peso: "Yo no voy por la calle llamando fea a la gente"

"No sé por qué en las redes nos sentimos con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte", afirma Paula Echevarría, que pide un "poco de calma" a la gente que critica en redes.

Paula Echevarría ha acudido a la gala Pantene, de la que es embajadora. La actriz ha defendido a su exmarido, David Bustamante, por las críticas que ha recibido tras su cambio de peso.

"Ayer puse un vídeo en Instagram que decía que yo no iba por la calle diciendo a la gente lo fea que está o lo mal que le queda la falda", asegura la actriz, que se pregunta: "No sé por qué en las redes nos sentimos con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte". "Dicen que si te expones te expones a que te digan lo que piensan, pero un poco de calma", pide Echevarría.

"Y empatía", añade Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "Bustamante ha vuelto a adelgazar otra vez": "Le he visto el otro día y está hecho un fideo". "Es de lo que se queja", explica Tatiana Arús, que detalla que el cantante se queja de que todo el mundo comente su físico, ya sea cuando engorda o adelgaza.

"Siempre se comenta si una persona engorda o adelgaza y tú no sabes los motivos por los que quiere cambiar de peso o qué tratamiento está haciendo", concluye Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.