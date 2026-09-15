Del look de Victoria Federica al desfile de Blanca Romero con su hija: los momentazos de la Semana de la Moda de Madrid

Pablo Alborán ha desfilado en la Semana de la Moda de Madrid, donde también han desfilado conjuntamente Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera mientras que Victoria Federica ha acudido con un traje rojo.

La Semana de la Moda de Madrid está dejando varias noticias interesantes, como la aparición de Pablo Alborán desfilando como modelo para Adolfo Domínguez. "Nos alegramos que sufrir una neumonía ya se le vea recuperado", destaca Tatiana Arús, que explica que el cantante también ha terminado de grabar la última temporada de la serie 'Respira'.

Por otro lado, Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, han desfilado conjuntamente para Simorra. "Nos hace especial ilusión verlas desfilar madre e hija, una detrás de la otra", afirma la colaboradora de Aruser@s.

Por su parte, Victoria Federica ha acudido a ver el desfile con un espectacular traje rojo combinado con un bolso de Dior. Además, Tatiana Arús destaca que "es una mujer que le gusta estar en todos los saraos y antes del desfile", la sobrina del rey Felipe VI acudió a los toros, donde se la vio maquillándose en las gradas.

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