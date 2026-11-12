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Daddy Yankee recibe el Persona del Año en los Latin Grammy: "Ese chamaquito está viviendo en vida lo que soñó"

Daddy Yankee ha sido galardonado con el Premio al Persona del Año en los Latin Grammy. Se trata del premio más importante de esta nueva edición y que ha recogido junto a su madre, Rosa.

Daddy Yankee recibe el Persona del Año en los Latin Grammy: "Ese chamaquito está viviendo en vida lo que soñó"

Daddy Yankee ha recibido el Premio al Persona del Año en los Latin Grammy, "el más más importante de esta nueva edición", destaca Tatiana Arús, que enseña cómo el arista ha aparecido para recogerlo junto a su madre, Rosa.

Además, en la fiesta diferentes amigos y compañeros de profesión han interpretado canciones de Daddy Yankee, quien ha confesado qué fue lo primero que pensó cuando le nombraron Persona del Año. "Lo primero que pensé fue en ese chamaquito que se pasaba cantando en la casa y mi mamá me pedía que bajara la voz pero yo seguía cantando y con esos sueños", ha contado el artista, que ha destacado que "todo lo que soñó lo está viviendo en vida".

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