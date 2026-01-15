Gasolina, crudo y Daddy Yankee: Trump estrena videoclip como 'rey del petróleo'

La Casa Blanca ha compartido un vídeo en el que celebra, al ritmo de la mítica canción de Daddy Yankee, que los precios de la gasolina han bajado y que han vendido el primer lote de petróleo venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a llamar la atención de manera sorprendente… y no precisamente por un discurso político. La Casa Blanca ha publicado en las últimas horas un vídeo viral en el que Trump aparece coronado como el 'rey de la gasolina', mientras suena la mítica canción de Daddy Yankee, 'Gasolina'.

El vídeo, que acumula millones de visualizaciones y miles de likes, celebra que el precio de la gasolina ha bajado por debajo de los 3 dólares por galón en 43 estados de EEUU. En él, se puede ver a Trump en distintos escenarios con el mensaje: "Promises made, promises kept… 43 US states with gas prices under $3/gallon" (Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados con precios de gasolina por debajo de 3 dólares).

Pero la celebración no se limita solo a la gasolina barata. La Casa Blanca también ha anunciado que ha vendido el primer lote de petróleo venezolano: una operación que permite a Estados Unidos participar directamente en la venta y comercialización del crudo venezolano, asegurando así cierto control sobre la producción y los ingresos derivados del petróleo de Venezuela.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.