Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s este vídeo viral en el que se puede ver la reacción de unos estudiantes de Medicina cuando les ponen un vídeo de una cesárea. "La mayoría no lo ha podido soportar", afirma el presentador, que destaca que si no pueden que no se dediquen a eso.

Y es que Alfonso Arús destaca que es "una de las cirugías más comunes en la que tendrán que demostrar su habilidad": "La mayoría se pone las manos en los ojos y no puede ni mirar las imágenes". "Me da la impresión de que la mitad se va a cambiar de carrera", bromea Angie Cárdenas en el plató, donde David Broc reconoce que se está mareando "sin ver nada".