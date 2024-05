Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la crítica viral de una española a cómo se comportan los hombres españoles en las citas. " En España, cuando llega el momento de pagar, el chico pide pagar a medias", critica la joven, que lanza un tajante mensaje: "Cuando es el momento del cortejo, pon todas tus cartas sobre la mesa". "Un chico si te invita a una cita, ¿en qué cabeza cabe que te pregunte qué hacer y cuál es el plan?", pregunta indignada.

"Pues chico, te piensas un plan guay, que me vaya a gustar porque me quieres sorprender, ¿no?", reflexiona la joven, que critica cómo hay chicos que, encima, piden que se les pase a buscar y responde tajante: "Obviamente, si alguien tiene que ir a buscar a alguien, eres tú a mí, y después me vas a traer a mi casa".

"Yo considero que es una cosa mínima, pero en España hay chicos que no llegan a ese nivel de razonamiento", insiste la chica en el vídeo principal de esta noticia.