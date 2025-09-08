El cura de Valdepeñas, a los políticos: "No viene mal rezar por España con la que está cayendo"

Desde el altar y sin pelos en la lengua, el cura de Valdepeñas vuelve a cargar contra la situación política en España. Y sí, sabe que sus palabras acabarán en el programa.

"No viene mal rezar por España con la que está cayendo", ha soltado el cura de Valdepeñas en plena homilía, en lo que ya es su especialidad: lanzar reflexiones con forma de dardo desde el púlpito. Con su habitual tono crítico el párroco ha vuelto a hacer referencia a la situación del país cuestionando la gestión política.

Pero el párroco no se queda ahí. Consciente del seguimiento que tiene desde Aruser@s, no ha dudado en lanzarle un guiño directo al programa: "Esto me lo sacarán luego".

Desde el plató, las risas no se han hecho esperar. "¡Qué listo es!", comenta David Broc, mientras los colaboradores celebran que el párroco se tome con humor su fama como uno de los 'zasquedores' estrella del programa.