¿Ha valorado Shakira las consecuencias que su última canción puede tener en la felicidad de sus hijos? La psicóloga Arantxa Coca ha respondido a esta cuestión en el programa Aruseros.

"Lo habrá valorado, pero no el alcance real. Es lo único que lamento de esta situación", ha expresado Coca, como se puede observar en el vídeo situado sobre estas líneas.

"No quiero decir que no lo haya pensado, que no se haya asesorado o incluso que no lo haya hablado con ellos. Sin embargo, el impacto emocional en los niños (...) siempre es multiplicado", ha puntualizado la profesional, que además ha indicado que Shakira se encuentra en una fase "de ira" que irá intercalando con "rabia y tristeza".