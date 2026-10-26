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El divertido vídeo viral del perro que finge ser un peluche: "Es para comérselo"

¿Es un perro o es un peluche? Es la pregunta que muchos se harán al ver este vídeo viral que recoge Aruser@s. La respuesta es sencilla y nos la da Hans Arús: "Las dos cosas".

El divertido vídeo viral del perro que finge ser un peluche: "Es para comérselo"

El perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s quiere ser un peluche y es por ello que no duda en colocarse sobre el sofá como los otros tres muñecos que tanto se parecen a él. "El único color que faltaba era el suyo", bromea Hans Arús.

Una imagen adorable que conquista el corazón de Alfonso Arús. "Me encanta", asegura el presentador del programa de laSexta. Según Angie Cárdenas, los perros son como los niños pequeños: "Al final, hacen lo que ven".

"Es exactamente igual que mi perro, que se llama Emilio", comenta Elena Godessart.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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