"Harta de ver que sus amigos siempre van antes que yo, dejé el acta de matrimonio, me quité los anillos de casada y me fui a mi casa. Se acabó", estalla la protagonista de este viral presentado por Hans Arús. No todas las noches de bodas son una película, hay algunas que es mejor olvidar. Como dice Alfonso Arús, hay algunas que son "un auténtico fracaso". Es el caso de la protagonista de este viral, que se divorció tras solo un día de matrimonio y una catastrófica noche junto a su pareja y amigos.

Después de la boda decidieron invitar a todos sus amigos a seguir la fiesta en una discoteca. En ese momento los padres de la joven le sugirieron que volviera junto a su marido al hotel a pasar la noche de bodas juntos y la chica, que ya estaba cansada, pensó que era una buena idea. Sin embargo, su marido decidió pasar la noche con sus amigos y seguir la fiesta en el 'after'.

"Al siguiente día vi a Elías -el novio- dormido, porque probablemente llegó muy tarde; ¡mi noche de bodas no existió!", exclama enfadada. "Estoy seguro que más de una pareja la de bodas habrá pensando lo mismo", opina Alfonso Arús. Puedes ver el debate que se ha generado en el vídeo sobre estas líneas.