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El cruce de notas en una comunidad de vecinos tras un robo en un trastero: "Es alguien del bloque"

Los vecinos de un edificio se han ido dejando cartas tras sufrir un robo en uno de los trasteros. "Nadie externo puede entrar. Es alguien del bloque", afirma un vecino.

El cruce de notas en una comunidad de vecinos tras un robo en un trastero: "Es alguien del bloque"

Hans Arús enseña en este vídeo el lío de una comunidad de vecinos tras el robo en un trastero. Y es que los vecinos han ido dejando notas en una zona común criticando la falta de seguridad. "¡Cómo no van a robar si la puerta del garaje lleva meses abierta y no la arreglan", ha escrito uno de los vecinos, al que otro ha contestado afirmando que el ladrón vive en el edificio: "La llave de los trasteros solo la tienen los de la comunidad, nadie externo puede entrar. Es alguien del bloque".

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